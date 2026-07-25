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В результате атаки БПЛА в Ростовской области пострадали пять человек

В результате атаки БПЛА в Ростовской области пострадали пять человек. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки четверо мужчин в Ростове и один в Красносулинском районе получили ранения. Двое были госпитализированы и находятся в больнице в Ростове, остальным помощь оказали медики.

В Советском и Железнодорожном районах Ростова в результате падения осколков дронов незначительно были повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, а также строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения. Все возгорания были потушены.

В Красносулинском районе повреждения получила инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Возгорание ликвидировано. На данный момент действуют ограничения движения.

В Азовском районе произошло возгорание частного дома из-за падения осколков БПЛА. Пожар потушен. Повреждение получило административное здание.

В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты.

Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим будет оказана помощь.
Фото: Dоnday
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