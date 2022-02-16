В районных прокуратурах на Дону произошли рокировки
В районных прокуратурах Дона произошли кадровые перестановки. В Мясниковском районе будет работать сотрудник надзорного ведомства из Тулы.
Как сообщает donday.ru, прокурор Матвеево-Курганского района Михаил Погорелов уехал в Гуково, освободив место для Игоря Романычева (прокурора Мясниковского района). Вполне возможно, что отправной точкой кадровых перестановок стало повышение гуковского прокурора Вячеслава Фетисова. Он стал главой надзорного ведомства в Первомайском районе Ростова-на-Дону.
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону советник юстиции Андрей Волков стал прокурором Пролетарского района.