Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В районных прокуратурах на Дону произошли рокировки

В районных прокуратурах на Дону произошли рокировки

В районных прокуратурах Дона произошли кадровые перестановки. В Мясниковском районе будет работать сотрудник надзорного ведомства из Тулы.

Как сообщает donday.ru, прокурор Матвеево-Курганского района Михаил Погорелов уехал в Гуково, освободив место для Игоря Романычева (прокурора Мясниковского района). Вполне возможно, что отправной точкой кадровых перестановок стало повышение гуковского прокурора Вячеслава Фетисова. Он стал главой надзорного ведомства в Первомайском районе Ростова-на-Дону.

Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону советник юстиции Андрей Волков стал прокурором Пролетарского района.
Фото: himki-logach.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.