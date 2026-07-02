В районе Театральной площади в Ростове загорелся мусор
Вечером 2 июля жители Ростова-на-Дону стали свидетелями небольшого пожара в районе Театральной площади. Видеозаписи с места происшествия оперативно появились в социальных сетях.
По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло на открытой площадке по адресу: переулок Чувашский, 11. Причиной пожара стало загорание мусора. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.
К счастью, оперативные действия пожарных позволили быстро потушить пламя.