В районе старого вокзала в Ростове двое неизвестных украли ванну

Фото: соцсети.

В Ростове у одного из местных жителей украли ванну. Инцидент произошел ранним утром 26 мая на улице Горсоветской.Хозяин ванны рассказал о краже в социальных сетях. По его словам, емкость для купания использовалась не по назначению. Мужчина замешивал в ней цемент, поэтому ванна стояла на улице, перед домом № 42.- Пришли рабочие, а мешать раствор не в чем! - негодует ростовчанин. - Возможно, они хотят свое «корыто» (машину) вместо ванны мне отдать?Момент кражи попал на видеокамеру. На кадрах видно, как двое мужчин увидели ванну и решили, что им она пригодится. Неизвестные открыли багажник отечественного авто и уехали, как ни в чем не бывало.