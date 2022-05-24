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В районе старого вокзала в Ростове двое неизвестных украли ванну

В районе старого вокзала в Ростове двое неизвестных украли ванну
В Ростове у одного из местных жителей украли ванну. Инцидент произошел ранним утром 26 мая на улице Горсоветской.

Хозяин ванны рассказал о краже в социальных сетях. По его словам, емкость для купания использовалась не по назначению. Мужчина замешивал в ней цемент, поэтому ванна стояла на улице, перед домом № 42.

- Пришли рабочие, а мешать раствор не в чем! - негодует ростовчанин. - Возможно, они хотят свое «корыто» (машину) вместо ванны мне отдать?

Момент кражи попал на видеокамеру. На кадрах видно, как двое мужчин увидели ванну и решили, что им она пригодится. Неизвестные открыли багажник отечественного авто и уехали, как ни в чем не бывало.
Фото: соцсети.
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