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В районе Ростовского зоопарка крупное дерево упало на теплотрассу

В районе Ростовского зоопарка крупное дерево упало на теплотрассу
Ростовчане сообщили об аварийном дереве в районе зоопарка. Жалобу опубликовали 5 августа на портале «Благоустройство города».

По словам автора, в Старочеркасском переулке, между домами №№ 8 и 10, на трубах теплотрассы лежит массивный ствол дерева. На опубликованных фотографиях видно, что растение вырвано с корнями. Из-за образовавшейся ямы в почве может не выдержать и второе дерево.

- Есть угроза падения еще одного ствола и порыва теплотрассы, – написал ростовчанин. - Просьба оперативно устранить нарушение.

Отметим, второй ствол намного крупнее. Падение такого дерева может нанести серьезный ущерб, а также упасть на случайных прохожих.

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