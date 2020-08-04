В районе Ростовского зоопарка крупное дерево упало на теплотрассу

Ростовчане сообщили об аварийном дереве в районе зоопарка. Жалобу опубликовали 5 августа на портале «Благоустройство города».По словам автора, в Старочеркасском переулке, между домами №№ 8 и 10, на трубах теплотрассы лежит массивный ствол дерева. На опубликованных фотографиях видно, что растение вырвано с корнями. Из-за образовавшейся ямы в почве может не выдержать и второе дерево.- Есть угроза падения еще одного ствола и порыва теплотрассы, – написал ростовчанин. - Просьба оперативно устранить нарушение.Отметим, второй ствол намного крупнее. Падение такого дерева может нанести серьезный ущерб, а также упасть на случайных прохожих.