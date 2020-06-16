В праздничные дни отменят электрички из Ростова в Азов и Батайск

Несколько электричек в Ростове-на-Дону отменят в праздничные дни. Об этом горожан предупредили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».Выходные на Дону, как и во всей стране, объявлены 24 июня (из-за парада Победы) и 1 июля (из-за голосования за поправки в Конституции). В эти дни не будут ходить пригородные поезда из Ростова в Азов, Батайск и обратно. Также отменят городскую электричку, которая курсирует в границах южной столицы.Напомним, количество составов на городском маршруте долго время было сокращено из-за пандемии коронавируса. С 8 июня электричка возобновила работу по старому расписанию.