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В праздничные дни отменят электрички из Ростова в Азов и Батайск

В праздничные дни отменят электрички из Ростова в Азов и Батайск
Несколько электричек в Ростове-на-Дону отменят в праздничные дни. Об этом горожан предупредили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Выходные на Дону, как и во всей стране, объявлены 24 июня (из-за парада Победы) и 1 июля (из-за голосования за поправки в Конституции). В эти дни не будут ходить пригородные поезда из Ростова в Азов, Батайск и обратно. Также отменят городскую электричку, которая курсирует в границах южной столицы.

Напомним, количество составов на городском маршруте долго время было сокращено из-за пандемии коронавируса. С 8 июня электричка возобновила работу по старому расписанию.

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