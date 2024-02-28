В правительстве Ростовской области создали управление по работе с военными

Фото: правительство Ростовской области.

В правительстве Ростовской области появилось управление по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны. Отдел появился на базе существующего с похожим названием, из-за расширения круга задач. Новое управление начнет работу с 1 марта.Руководителем стал Игорь Короленко, который работает в региональном правительстве с 2015 года. А с 2021 году его назначили на должность начальника отдела, который реорганизовали.Новое управление будет заниматься изучением работы призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах в Ростовской области. Также отдел будет активно взаимодействовать с Южным таможенным управлением, пограничниками и военной полиции по Южному военному округу и т.д.