В последний рабочий день в Ростове будут отключать свет
В Ростове-на-Дону снова будут массово отключать свет. Об этом сообщает «Донэнерго».
Так, 13 декабря с 9.00 до 16.00 электричества не будет по адресам:
• Стачки 219/2, 217/2, 221, 219,
• Коммунистический 34/2, 32/2, 30/2,
• Красноармейская 20;
• Горького 5, 20-26,
• Дундича, 26-62, 23-67,
• Конституционная 66-84,
• 20-летия Октября 72-114,
• Калужская 82-96,
• Глинки 98-120, 95-119,
• Мурманская 96-126, 91-117,
• Волжская 110-138,
• Брестская 2-36,
• 2-я Грамши 57-91
• Карбышева 30-42
• Гончарова 26-38, 29-39.
• ДНТ «Восход»,
• Закруткина 53-67, 60-66;
• Н. Нольная 2-36,
• 1-я линия 2-40,
• Советская 46-56.