В последние дни весны в Ростове потеплеет +32 градусов



В Ростове в середине рабочей недели температура достигнет +32 градусов. Как сообщает Ростовский гидрометцентр, осадки ожидаются только в понедельник.



За окнами ростовчан 27 мая будет небольшая облачность, прогнозируется кратковременный дождь. Термометр покажет +25 градусов днём и от +17 до +24 градусов — вечером.



Во вторник целый день на небе не будет ни облачка. При этом станет немного теплее - до +28 градусов.



В среду, 29 мая, поднимется ветер, его скорость достигнет 3,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Вечером ожидается от +20 до +29 градусов.



Самыми жаркими днями станут четверг и пятница. Синоптики обещают температуру до +32 градусов. Вечером столбики термометров опустятся всего на несколько делений. Ожидается небольшой ветер.