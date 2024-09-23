Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В поселке Верхнетемерницком из-за вспыхнувшей стиралки едва не сгорела квартира

В поселке Верхнетемерницком из-за вспыхнувшей стиралки едва не сгорела квартира
В Ростовской области в Аксайском районе из-за стиральной машины чуть не сгорела квартира. Пожар произошел 21 сентября в поселке Верхнетемерницком на улице Венеры. В многоэтажке на седьмом этаже во время стирки загорелась стиральная машина. Напуганные владельцы увидели черный дым и вызвали пожарных.

Огонь удалось потушить, а вот саму стиральную машину придется обновить. После пожара она уже непригодна для использования.
Фото: МЧС.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.