В поселке Верхнетемерницком из-за вспыхнувшей стиралки едва не сгорела квартира

Фото: МЧС.

В Ростовской области в Аксайском районе из-за стиральной машины чуть не сгорела квартира. Пожар произошел 21 сентября в поселке Верхнетемерницком на улице Венеры. В многоэтажке на седьмом этаже во время стирки загорелась стиральная машина. Напуганные владельцы увидели черный дым и вызвали пожарных.Огонь удалось потушить, а вот саму стиральную машину придется обновить. После пожара она уже непригодна для использования.