Фото: Юрий Слюсарь

В порту Таганрога пожарный поезд привлекли для тушения возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Минувшей ночью донской регион подвергся атаке дронов. Больше всего разрушений было в Таганроге и Азовском районе.В результате попадания осколка БПЛА произошло возгорание в морском порту Таганрога. На данный момент тушение продолжается. Для ликвидации огня привлекли пожарный поезд.Пожар тушат специальной пеной. По словам главы Ростовской области, такой способ поможет минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб. Помимо пожара в морском порту, повреждения получили частный дом и административное здание.В границах место происшествия была проведена эвакуация жителей. Всего из домов было эвакуировано 44 человека, из них 7 детей. Людей будут размещать в ПВР до окончания всех проверок.