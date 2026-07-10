Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В порту Таганрога пожарный поезд привлекли для тушения возгорания

В порту Таганрога пожарный поезд привлекли для тушения возгорания

В порту Таганрога пожарный поезд привлекли для тушения возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Минувшей ночью донской регион подвергся атаке дронов. Больше всего разрушений было в Таганроге и Азовском районе.

В результате попадания осколка БПЛА произошло возгорание в морском порту Таганрога. На данный момент тушение продолжается. Для ликвидации огня привлекли пожарный поезд.

Пожар тушат специальной пеной. По словам главы Ростовской области, такой способ поможет минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб. Помимо пожара в морском порту, повреждения получили частный дом и административное здание.

В границах место происшествия была проведена эвакуация жителей. Всего из домов было эвакуировано 44 человека, из них 7 детей. Людей будут размещать в ПВР до окончания всех проверок.
Фото: Юрий Слюсарь
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика