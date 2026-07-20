В порту Таганрога хотят провести ремонтное дноуглубление

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В порту Таганрога планируют провести ремонтные дноуглубительные работы. Информация об этом размещена на сайте закупок.Заказчиком выступает ФГУП «Росморпорт». Сейчас организация ищет подрядчика, который разработает проектную документацию по ремонтному дноуглублению на подходном канале и в акватории морского порта Таганрог на период с 2029 по 2038 год.Речь идет о работах, необходимых для поддержания судоходных глубин на подходном канале, в акватории порта, у причалов и гидротехнических сооружений. Это должно обеспечить дальнейшую безопасную и стабильную эксплуатацию портовой инфраструктуры. Проводить такие работы планируют ежегодно.Начальная цена контракта составляет 42,2 млн рублей. Подать заявки можно до 21 июля текущего года. Работы начнутся после подписания договора. Срок их выполнения - не более 18 месяцев, а окончательная дата завершения будет определена по итогам конкурентных процедур.