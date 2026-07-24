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В подземном переходе в центре Ростова оторвалась часть потолка

В подземном переходе в центре Ростова оторвалась часть потолка

В подземном переходе в центре Ростова-на-Дону оторвалась часть потолка. Dondaу сообщает, что тяжелая конструкция нависла над головами людей в подземке на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского.

Тяжелая конструкция в любой момент может рухнуть на головы людей.
Фото: Дондей.
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