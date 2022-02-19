В Платове на 1,5 часа задерживается авиарейс Ростов - Москва

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В аэропорту Платов на 1,5 часа задерживается авиарейс Ростов - Москва. Об этом сообщает электронное табло донской авиагавани 22 февраля.Самолет A-320 авиакомпании «Аэрофлот» должен был подняться в небо в 10:30. Однако теперь его вылет отложили еще на 1,5 часа - до 11:55. Все это время пассажирам придется сидеть в аэропорту в ожидании отправления. Тем, у кого была запланирована пересадка в Москве, скорее всего, придется поменять билеты.Предварительное время прибытия в столицу России - 12:35. Причины случившейся задержки пока остаются неизвестными.