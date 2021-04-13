В Петербурге похоронили дончанина, погибшего при пожаре на Невской мануфактуре
Дончанина, погибшего во время тушения пожара на Невской мануфактуре, похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Тело спасателя-героя Ильи Белецкого предали земле на аллее погибших при ЧП в полдень 15 апреля.
Церемония прощания состоялась на улице Зубковской, где расположена 64-я пожарно-спасательная часть (ПСЧ), в которой служил Илья. Родные, друзья и коллеги погибшего пришли почтить память молодого человека. Сестра пожарного выступила с прощальным словом.
Илья Белецкий родился и вырос в многодетной семье в поселке Аюта Ростовской области. Там он ходил в шахтинскую школу № 49. Около 15 лет назад вместе с семьей Илья переехал в Северную столицу страны - Санкт-Петербург.
Молодой человек служил в ВДВ, затем стал пожарным. Со временем Илья стал начальником отделения 64-й ПСЧ. Сослуживцы отзываются о командире как об активном добросовестном человеке, готовом всегда прийти на помощь.
Илья Белецкий погиб во время тушения пожара в историческом здании Невской мануфактуры 12 апреля. Вместе с коллегами спасатель успел вывести всех гражданских из полыхающего помещения. Пожарные возвращались на улицу, когда сзади их накрыла мощная огненная волна. Белецкий оказался ближе всех к пламени. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще двое пожарных получили сильные ожоги.
Президент РФ наградил героев-спасателей орденами Мужества 14 апреля. Илья Белецкий получил награду посмертно.