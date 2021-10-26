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В первый день локдауна в Ростовской области побит очередной рекорд по зараженным COVID-19

В первый день локдауна в Ростовской области побит очередной рекорд по зараженным COVID-19
В первый день жесткого локдауна в Ростовской области зафиксировали очередной рекорд по числу новых пациентов с коронавирусом. По данным на 28 октября, диагноз подтвердился у 618 человек.

Большинство инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты тестов на COVID-19 получили 223 человека. Немного меньше зараженных (195 человек) выявили среди людей от 46 до 65 лет. Также борьбу с опасным вирусом начал 101 несовершеннолетний.

Меньше всего заболевших оказалось среди пенсионеров. За последние сутки коронавирус подхватили 76 человек в возрасте от 66 до 79 лет и 23 - старше 80 лет.

Всего за период пандемии COVID-19 заразились 154 208 жителей региона. Из них 7 646 не смогли побороть инфекцию. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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