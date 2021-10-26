В первый день локдауна в Ростовской области побит очередной рекорд по зараженным COVID-19

В первый день жесткого локдауна в Ростовской области зафиксировали очередной рекорд по числу новых пациентов с коронавирусом. По данным на 28 октября, диагноз подтвердился у 618 человек.Большинство инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты тестов на COVID-19 получили 223 человека. Немного меньше зараженных (195 человек) выявили среди людей от 46 до 65 лет. Также борьбу с опасным вирусом начал 101 несовершеннолетний.Меньше всего заболевших оказалось среди пенсионеров. За последние сутки коронавирус подхватили 76 человек в возрасте от 66 до 79 лет и 23 - старше 80 лет.Всего за период пандемии COVID-19 заразились 154 208 жителей региона. Из них 7 646 не смогли побороть инфекцию. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.