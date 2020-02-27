В первую неделю марта сотни ростовчан останутся без света



В Ростове в первую неделю марта электроэнергию отключат в сотнях домов в разных районах города. Без света останутся тысячи ростовчан. О плановых отключениях сообщили в «Донэнерго».



2 марта с 6 до 12 часов свет отключат на улицах:

- 3-й Ноябрьской, в домах с 1 по 21 и с 2 по 28;

- Курской, 4;



с 9 до 18 часов:

- Стачки, в домах с 32 по 84;

- Мопра, в домах с 23 по 33 и с 28 по 30;



с 10 до 14 часов:

- Комарова, 13, 13/1, 13/3;

- Космонавтов, 19 и 19/1;



с 13 до 16 часов:

на улицах:

- Большевистской, в домах с 30 по 66 и с 41 по 83;

- Земельной, в домах с 28 по 50 и с 31 по 65;

- Таганрогской, 90;

- Северо-Кавказской, в домах с 32 по 70 и с 51 по 85;

- Стасова, в домах с 39 по 63 и с 42 по 72;

- Дачной, в домах с 49 по 9;

в переулке Госпитальном, в домах с 1 по 13 и с 2 по 26.



3 марта с 9 до 16 часов электроэнергии не будет на улицах и в переулках:

- Муравьева, в домах с 1 по 29 и с 2 по 26;

- Яровом, в домах с 1 по 9 и с 2 по 8;

- Текучева, в домах с 2 по 16;

- 9-й улице, в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;

- Балочной, в домах с 5 по 27;

- Озимом, в домах с 2 по 4;

- Пестеля, в домах с 25 по 53 и с 26 по 52;

- Бондаренко, в домах с 3 по 9;



с 9 до 17 часов - по адресам:

- 40-летия Победы, 316, 316/2, 318/1, 318/2;

- 339-й Стрелковой Дивизии, 23/2, 25/3, 23/4;

- Малюгиной, в домах с 85 по 123;

- Доломановский, в домах с 63 по 73 и с 74 по 76;

- Варфоломеева, в домах с 130 по 172;

- Нижегородская, в домах с 33 по 49а, б, в, г и с 34 по 112;

- Листопадова, в домах с 100 по 108 и с 176 по 180;

- Искусственная, в домах с 72 по 98 и с 47 по 69;

- Марти, 17;

- Нижегородская, в домах с 43 по 49а, 49б, 49в, 49г и с 34 по 112;

- Листопадова, в домах с 107 по 165 и с 90 по 180;

- Искусственная, в домах с 72 по 98 и с 47 по 69;

- 3-я Линия, в домах с 56 по 86 и с 69 по 111;

- 5-я Линия, в домах с 56 по 94 и с 55 по 101;

- 1-я Линия, в домах с 68 по 72 и с 77 по 89;

- сады пос. Чкалова;

- Волкова, 3, 3а, 3/1, 3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5\5, 7/1, 7/3;



с 9 до 18 часов:

- Минераловодская, в домах с 80 по 126, с 138 по 146 и с 101 по 165;

- Подпольный, в домах с 9 по 15;

- Чухновский, в домах с 2 по 8 и № 5;

- Перовский, в домах с 34 по 36 и с 35 по 37;

- Собино, в домах с 111 по 131 и с 126 по 144;

- Гусева, 104;



с 10 до 14 часов:

- Королёва, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2;

- Добровольского, 15/4;



с 12 до 17 часов:

- 3-й Ноябрьская, в домах с 1 по 21 и с 2 по 28;

- Курская, 4;



с 13 до 16 часов:

- 2-й Пятилетки, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1.



4 марта с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улице Шоссейной, в домах с 1 по 49 и с 2 по 108;



с 9 до 17 часов - по адресам:

- Зорге, 27, 27/1, 27/4, 31;

- Коммунистический, 42/4;

- Кизитириновская Балка, в домах с 1 по 47 и с 2 по 50;

- Комсомольская, в домах с 83 по 87 и с 86 по 96;

- 45-я Линия, в домах с 9 по 11;

- Сарьяна, в домах с 82 по 86;

- Ручейная, в домах с 1 по 13 и с 2 по 10;

- Александровский Спуск, в домах с 2 по 6;



с 10 до 14 часов:

- Добровольского, 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24;



с 13 до 16 часов:

- Космонавтов, 37, 39, 39/1;

- Королёва, 19/1;

- 1905 года, в домах с 1 по 9 и с 2 по 10;

- Делегатская, в домах с 1 по 17;

- Лениногорская, в домах с 2 по 18;

- Оли Первеевой, в домах с 1 по 15 и с 2 по 16;

- Юфимцева, в домах с 1 по 15 и № 8;

- Буденновский, 112;

- Мебельный.



5 марта с 9 до 17 часов без электричества останутся жильцы домов по адресам:

- Зорге, 29, 29/1, 29/2, 31;

- Закруткина, с 70 по 106;

- Кизлярская, с 1 по 11 и с 2 по 18;

- Театральный, 32-38;

- Чувашский, с 1 по 5 и с 2 по 6;

- Краснофлотский, с 1 по 11 и с 2 по 20;

- Продольный, с 1 по 13 и с 2 по 22;

- Нижегородская, с 1 по 19 и с 2 по 20;

- Искуственная, с 1 по 9;



с 10 до 12 часов:

- 3-я Баррикадная, 75/83;

- 4-я Кольцевая, 82;

- 6-я Кольцевая, 64а, 75, 83а, 83–85, 84, 91, 93/1, 95;

- Красная, с 30 по 82 и с 51 по 97;

- Крупской, с 45 по 97 и с 56 по 78;

- Осипенко, с 63 по 67;

- Промежуточной, с 1 по 23 и с 2 по 24;

- Стачки, с 122 по 156;

- Фестивальная, с 10 по 12;

- Космонавтов, 12/1, 14/15, 14/1, 15/1;



с 10 до 14 часов:

- Космонавтов, 6, 6/1, 6/2.



с 13 до 16 часов:

- Королёва, 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1.



6 марта с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:

- Зорге, 31, 31/1, 31/2;

- Щербакова, с 1 по 67 и с 2 по 50;

- Курчатова, с 1 по 5;

- Пулемётной, с 1 по 19 и с 2 по 16;

- Запрудном, с 1 по 19 и с 2 по 16;

- Молодёжной, с 1 по 11 и с 2 по 12;

- 12-го Декабря, с 1 по 21 и с 2 по 26;

- Фабричной, с 1 по 7 и с 2 по 36;

- Алеутской, с 1 по 53 и с 30 по 68;

- Аджарском, с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Соревнования, с 1 по 23 и с 2 по 24.



с 10 до 14 часов - по адресам:

- пос. Мясникован;

- Закарпатский, с 10 по 12;

- Армянская, с 10 по 16;

- Атарбекова, с 21 по 77 и с 22 по 110;

- Боряна, с 30 по 100 и с 33 по 95;

- Пухляковская, с 17 по 63 и с 22 по 56;

- Южная, с 45 по 85 и с 74 по 82.



С 3 по 6 марта с 9 до 17 часов свет будут отключать по адресам:

- Кавказский, в домах с 1 по 23а и с 2 по 22;

- Казбекский, в домах с 1 по 19 и с 2 по 30;

- Нальчинский, в домах с 1 по 47 и с 2 по 44;

- Тебердинский, в домах с 1 по 37 и с 2 по 30;

- Тувинский, в домах с 6 по 58, 29 и с 47 по 55;

- Куйбышева, в домах с 1 по 25 и с 10 по 30;

- Шолохова, в домах 214 и с 222 по 238.



с 4 по 6 марта с 9 до 17 часов света не будет на улицах и в переулке:

- Рыльского, в домах с 3 по 7 и с 2 по 24;

- Горсоветской, в домах с 40 по 68 и с 57 по 79;

- Карьерном, в домах с 2 по 12.