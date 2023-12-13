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В Первомайском районе закончили строительство моста через Ростовское море

В Первомайском районе закончили строительство моста через Ростовское море
В Первомайском районе завершили строительство моста через Ростовское море. Об этом 13 декабря сообщил губернатор Василий Голубев на странице соцсетях.

Длина переправы составляет порядка 118 метров. Она соединяет улицы Днепропетровскую и Кабаевскую. На строительство путепровода выделили более 900 миллионов рублей.

Из-за строительства тысячи горожан несколько раз оставались без воды. Чтобы его возвели, некоторым жителям хутора Камышеваха даже пришлось пожертвовать своими домами: жилье снесли. И вот долгожданный день наступил. Теперь горожане смогут добираться в микрорайон Платовский без пробок. Мост является дублером дамбы, которая была единственной связующей дорогой с остальными районами Ростова.

Правда, изначально объект обещали сдать к октябрю 2023 года. Однако уложиться в срок, очевидно, не получилось.

Также в декабре возвели еще один крупный объект: школу в микрорайоне Левенцовском. Учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи детей.
Фото: правительство Ростовской области.
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