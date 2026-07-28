В Первомайском районе Ростова отключили горячую воду

Фото: Дондей

Часть жителей Ростова-на-Дону 28 июля осталась без горячего водоснабжения. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих социальных сетях.Отключение затронуло дома по адресам: улица Клубная, 7–13; улица Студенческая, 1–11; улица Ватутина, 7 и 13; улица Зеленодольская, 10.Причиной ограничения стал дефект на теплотрассе по улице 1-й Конной Армии.По предварительным данным, завершить ремонтные работы планируют до 21:00 28 июля.Напомним, 25 июля на Ростов обрушился сильный ураган. Из-за разгула стихии в ряде районов произошло отключение электроэнергии и водоснабжения. Восстановительные работы продолжаются.