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В Первомайском районе Ростова отключили горячую воду

В Первомайском районе Ростова отключили горячую воду
Часть жителей Ростова-на-Дону 28 июля осталась без горячего водоснабжения. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих социальных сетях.

Отключение затронуло дома по адресам: улица Клубная, 7–13; улица Студенческая, 1–11; улица Ватутина, 7 и 13; улица Зеленодольская, 10.

Причиной ограничения стал дефект на теплотрассе по улице 1-й Конной Армии.

По предварительным данным, завершить ремонтные работы планируют до 21:00 28 июля.

Напомним, 25 июля на Ростов обрушился сильный ураган. Из-за разгула стихии в ряде районов произошло отключение электроэнергии и водоснабжения. Восстановительные работы продолжаются.
Фото: Дондей
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