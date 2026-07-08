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В Первомайском районе Ростова месяцами не могут поправить дорожный знак

В Первомайском районе Ростова месяцами не могут поправить дорожный знак

В Первомайском районе Ростова-на-Дону уже около шести месяцев остается неисправным дорожный знак «Пешеходный переход». Указатель, расположенный возле дома № 20/18 на улице Мусоргского, сорвало с опоры во время сильного ветра еще зимой.

После происшествия местные жители подняли знак с земли и аккуратно поставили его рядом с уцелевшей конструкцией, ожидая, что коммунальные службы обратят внимание на проблему и восстановят его. Однако спустя месяцы ситуация так и не изменилась.

Сейчас знак, который должен предупреждать автомобилистов о месте перехода дороги пешеходами, продолжает лежать на обочине вместо того, чтобы выполнять свою функцию. За это время ответственные службы так и не нашли возможности вернуть указатель на положенное место.

Жители района недоумевают, сколько ещё времени потребуется, чтобы на проблему обратили внимание.

— Надеюсь, что публикация в СМИ поможет обратить внимание ответственных служб. Видимо, возвращение обычного дорожного знака на своё место оказалось задачей повышенной сложности, — рассказала Полина.

История с упавшим указателем стала для жителей примером того, как быстро может исчезнуть элемент городской инфраструктуры и как долго иногда приходится ждать его восстановления.
Фото: Дондей
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