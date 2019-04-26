В пасхальное воскресенье на нескольких участках Советского района Ростова отключат воду



В пасхальное воскресенье на нескольких участках Советского района Ростова отключат воду. Водоснабжение будет приостановлено с 15 часов, сообщает «Ростовводоканал».



Известно, что без воды останутся жители послека Ленинаван и СНТ «Изумруд». С пониженным давление воду будут подавать в поселке Каратаево.



Отмечается, что отключения связаны с аварией на водоводе на улице 5-я Форматная. В настоящее время ее последствия устраняют 8 сотрудников и 4 единицы техники.