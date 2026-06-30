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В парке «Лога» жеребенка назвали Мурашкой

В парке «Лога» жеребенка назвали Мурашкой
В парке «Лога» Ростовской области выбрали кличку для жеребенка. Об этом 29 июня сообщили в социальных сетях зоосада.

Малышка родилась в апреле. В своей семье она стала уже пятым жеребенком.

В парке рассказали, что она немного стеснительная, но при этом очень любопытная. Больше всего малышка любит лежать на песке, греться на солнце и наблюдать за всем, что происходит вокруг.

Сотрудники зоосада попросили подписчиков помочь с выбором имени. Условие было только одно: кличка должна начинаться на букву «Д» или «М». Именно с этих букв начинаются имена родителей жеребенка: мамы Даны и папы Мэлвина.

Под постом сотни людей оставили свои варианты. В итоге в парке выбрали имя Мурашка.

По словам сотрудников парка «Лога», малышка рыжая, она любопытная и очень обаятельная. Стоит ей подойти ближе, как на лице сама появляется улыбка, а по коже будто бегут мурашки.
Фото: Парк «Лога»
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