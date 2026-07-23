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В парке «Лога» провели операцию редкой мартышке с некрозом хвоста

В парке «Лога» провели операцию редкой мартышке с некрозом хвоста
В донском парке «Лога» зеленой мартышке провели операцию. Об этом сообщили сотрудники парка 22 июля.

Мартышка была передана из Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора 8 июля. Она осталась без дома после потери хозяина. При осмотре специалисты обнаружили у нее некроз хвоста. Его часть пришлось удалить.

Операция прошла успешно. Животное прошло диспансеризацию и диагностическое обследование. Сейчас зеленая мартышка находится на карантине под наблюдением специалистов.
Фото: парк «Лога».
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