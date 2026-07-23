В парке «Лога» провели операцию редкой мартышке с некрозом хвоста

Фото: парк «Лога».

В донском парке «Лога» зеленой мартышке провели операцию. Об этом сообщили сотрудники парка 22 июля.Мартышка была передана из Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора 8 июля. Она осталась без дома после потери хозяина. При осмотре специалисты обнаружили у нее некроз хвоста. Его часть пришлось удалить.Операция прошла успешно. Животное прошло диспансеризацию и диагностическое обследование. Сейчас зеленая мартышка находится на карантине под наблюдением специалистов.