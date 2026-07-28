Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке «Лога» прооперировали редкую зеленую мартышку

В парке «Лога» прооперировали редкую зеленую мартышку
В парке «Лога» прооперировали редкую зеленую мартышку. О самочувствии животного спустя две недели после хирургического вмешательства рассказали в пресс-службе.

Мартышка приехала в зоосад Каменского района 8 июля. Ее привезли специалисты Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора. После того как животное потеряло владельца, оно осталось без дома и нуждалось в помощи. Идеальным местом для развития и роста мартышки стал парк «Лога».

В ходе обследования ветеринары обнаружили некроз хвоста. Было принято решение сделать операцию. Спустя две недели после процедуры состояние пациентки стабилизировалось. Животное идёт на поправку. Находится под присмотром специалистов: швы обрабатывались средствами каждые 2–3 дня, а сращение краёв раны прошло хорошо.

- Алёнка уже осваивается, становится увереннее и с интересом наблюдает за всем вокруг, - рассказали сотрудники парка.
Фото: парк Лога
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика