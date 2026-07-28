Фото: парк Лога

В парке «Лога» прооперировали редкую зеленую мартышку. О самочувствии животного спустя две недели после хирургического вмешательства рассказали в пресс-службе.Мартышка приехала в зоосад Каменского района 8 июля. Ее привезли специалисты Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора. После того как животное потеряло владельца, оно осталось без дома и нуждалось в помощи. Идеальным местом для развития и роста мартышки стал парк «Лога».В ходе обследования ветеринары обнаружили некроз хвоста. Было принято решение сделать операцию. Спустя две недели после процедуры состояние пациентки стабилизировалось. Животное идёт на поправку. Находится под присмотром специалистов: швы обрабатывались средствами каждые 2–3 дня, а сращение краёв раны прошло хорошо.- Алёнка уже осваивается, становится увереннее и с интересом наблюдает за всем вокруг, - рассказали сотрудники парка.