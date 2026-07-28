В парке «Лога» показали, как выглядят подросшие козлята гиргентана

Фото: парк «Лога»

В донском парке «Лога» показали, как выглядят подросшие козлята гиргентана. Снимки 28 июля разместили сотрудники парка в соцсетях.Напомним, козлята гиргентана родились в середине марта 2026 года. За малышами был организован соответствующий уход. Чтобы малыши окрепли, их кормили молоком каждые три часа. Животных назвали Персик и Малинка.Сейчас животные уверенно осваивают взрослое меню и новый вольер. Малыши шустрые, любопытные и неразлучные.