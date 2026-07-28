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В парке «Лога» показали, как выглядят подросшие козлята гиргентана

В парке «Лога» показали, как выглядят подросшие козлята гиргентана
В донском парке «Лога» показали, как выглядят подросшие козлята гиргентана. Снимки 28 июля разместили сотрудники парка в соцсетях.

Напомним, козлята гиргентана родились в середине марта 2026 года. За малышами был организован соответствующий уход. Чтобы малыши окрепли, их кормили молоком каждые три часа. Животных назвали Персик и Малинка.

Сейчас животные уверенно осваивают взрослое меню и новый вольер. Малыши шустрые, любопытные и неразлучные.
Фото: парк «Лога»
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