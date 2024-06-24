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В парке «Лога» появился фиолетовый гологлазый турако

В парке «Лога» появился фиолетовый гологлазый турако
В парке «Лога» в Ростовской области – пополнение. Информацию сообщили сотрудники парка в соцсетях.

Новая западноафриканская птица уже освоилась в новом доме. Теперь посетители смогут понаблюдать за удивительным питомцем.

Фиолетовый гологлазый турако, или фиолетовый бананоед, имеет пестрый окрас: оперение фиолетового цвета, а на голове – красный хохолок. Крик фиолетового гологлазого турако представляет собой длинную серию булькающих звуков, как бы переходящих друг в друга.

Питается турако фруктами, творогом, капустой, салатом, мясом, саранчой, грецкими орехами. В их рацион входят и минеральные и витаминные добавки.
Фото: парк «Лога»
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