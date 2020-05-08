В опустевшем Ростове состоялся салют в честь Дня Победы: фоторепортаж
В Ростове-на-Дону одним из немногих мероприятий, посвящённых Дню Победы, был салют. В городе 9 мая отменили парад и любые другие массовые мероприятия. Чтобы ростовчане, сидя дома на самоизоляции, могли присоединиться к празднованию, для них организовали пролёт авиационной техники и вечерний фейерверк, которые можно было наблюдать из окон домов.
Салют начался примерно в 22 часа и озарил небо над городом яркими цветами, среди которых по традиции преобладал красный. Несмотря на запрет выходить из дома, на Театральной площадки всё-таки собралось несколько десятков людей, которые не смогли усидеть в четырёх стенах и вместе с семьей поехали посмотреть салют. Большая же часть жителей осталась дома и наблюдала шоу из окон или по Сети.
Днём 9 мая в воздухе над городом прошёл воздушный парад. Ростовчане увидели военную авиационную технику.