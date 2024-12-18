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В одном из супермаркетов Ростова продаются экзотические фрукты с живностью

В одном из супермаркетов Ростова продаются экзотические фрукты с живностью
В одном из супермаркетов Ростова горожанин обнаружил фрукты, в которых были личинки. Об этом рассказал местный житель.

По словам Артема Я., экзотические фрукты продаются в магазине, расположенном в переулке Крепостной. Он и его друзья зашли в супермаркет, чтобы купить продукты к ужину. Однако, увидев фрукты с личинками, они потеряли желание что-либо покупать в этом месте.

-Конечно, дополнительный источник белка полезен для организма, но в таком виде его совсем не хочется есть, — пошутил ростовчанин.


Вероятно, фрукты испортились из-за неправильного хранения или транспортировки. Интересно, что личинки не могли появиться за несколько часов, пока питахайя лежала на прилавке. Возможно, она была уже немного испорченной.

Остается вопрос, в каких условиях хранятся остальные товары в этом магазине. 
Фото: РостовРу
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