В одном из супермаркетов Ростова продаются экзотические фрукты с живностью

-Конечно, дополнительный источник белка полезен для организма, но в таком виде его совсем не хочется есть, — пошутил ростовчанин.

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В одном из супермаркетов Ростова горожанин обнаружил фрукты, в которых были личинки. Об этом рассказал местный житель.По словам Артема Я., экзотические фрукты продаются в магазине, расположенном в переулке Крепостной. Он и его друзья зашли в супермаркет, чтобы купить продукты к ужину. Однако, увидев фрукты с личинками, они потеряли желание что-либо покупать в этом месте.Вероятно, фрукты испортились из-за неправильного хранения или транспортировки. Интересно, что личинки не могли появиться за несколько часов, пока питахайя лежала на прилавке. Возможно, она была уже немного испорченной.Остается вопрос, в каких условиях хранятся остальные товары в этом магазине.