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В одном из городов Ростовской области из-за дефицита бензина водители ночуют на заправке. Об этом сообщили жители Красного Сулина.По состоянию на 6 июля ситуация с топливом в донском регионе остается непростой. На заправках образуются огромные очереди. В Красном Сулине они достигли километров. Автомобилисты стали от ж/д вокзала до заправки. Некоторые предпочли другой способ, чтобы не тратить время, — заночевать на заправке.Однако этот способ не совсем эффективный. К примеру, утром заправка может и не открыться по техническим причинам, придется ждать еще несколько часов.