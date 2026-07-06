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В одном из городов Ростовской области из-за дефицита бензина водители ночуют на заправке

В одном из городов Ростовской области из-за дефицита бензина водители ночуют на заправке
В одном из городов Ростовской области из-за дефицита бензина водители ночуют на заправке. Об этом сообщили жители Красного Сулина.

По состоянию на 6 июля ситуация с топливом в донском регионе остается непростой. На заправках образуются огромные очереди. В Красном Сулине они достигли километров. Автомобилисты стали от ж/д вокзала до заправки. Некоторые предпочли другой способ, чтобы не тратить время, — заночевать на заправке.

Однако этот способ не совсем эффективный. К примеру, утром заправка может и не открыться по техническим причинам, придется ждать еще несколько часов.
Фото: соцсети
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