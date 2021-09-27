В Новошахтинске вынесли приговор матери, истязавшей свою семилетнюю дочь
В Новошахтинском районном суде Ростовской области вынесли приговор 25-летней девушке, истязавшей свою дочь. Юлия Довгаль обвинялась в причинении физических и психических страданий, совершенных в отношении несовершеннолетнего.
Напомним, в начале апреля в квартире нашли связанную девочку. Соседи утверждали, что ребенок от голода жевал одеяло. На руках девочки были кровоподтеки. Мать девочки, а также ее сожителя задержали и бросили под стражу.
Оказалось, что родители систематически издевались над дочерью и не кормили ее. Кроме того, девочку связывали по рукам и ногам с помощью веревок или колготок, чтобы ограничить свободу передвижения.
- Юлия признана виновной в совершении преступления, - сообщили в объединенной пресс-службе судов. - Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.