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В Новошахтинске пятилетний мальчик чудом не пострадал, провалившись в открытый люк

В Новошахтинске пятилетний мальчик чудом не пострадал, провалившись в открытый люк
В Ростовской области пятилетний ребенок чудом не получил травмы, упав в открытый люк. Происшествие случилось 12 января в поселке Западном в Новошахтинске.

По улице Водопроводной шла местная жительница с пятилетним сыном. Ребенок на покрытой снегом дороге не заметил открытый канализационный люк у дома № 26 и частично провалился в него. Но, к счастью, отец успел вовремя поймать мальчика. Ребенок отделался испугом и небольшими синяками на спине.

- Страшно представить, если бы мой ребёнок упал туда полностью, - рассказала женщина.

Жители Новошахтинска просят обратить внимание на эту проблему местные власти, ведь рядом с опасным участком находится школа.
Фото: соцсети.
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