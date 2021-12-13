В новогоднюю ночь в Ростове перекроют Большую Садовую
В центре Ростова ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь. Улицу Большую Садовую перекроют с 20 часов 31 декабря.
Автомобилистам запретят проезжать на отрезке от переулка Семашко до проспекта Буденновского. Восстановить движение там планируют 1 января после 1:30.
Как сообщал Rostov.ru, в эту ночь власти донской столицы намерены организовать праздничную программу, посвященную встрече 2022 года - с 21 до 1 часа. Мероприятие состоится у главного входа в парк имени Горького (со стороны улицы Большой Садовой). Вероятно, дорогу решили перекрыть с небольшим запасом, чтоб подготовиться к празднованию.