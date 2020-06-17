В Новочеркасске заблокировали въезд на площадь Ермака

На площади у Вознесенского Кафедрального Собора в Новочеркасске заблокировали въезд для машин. Бетонные блоки установили 17 июня.По информации городской администрации, припаркованные в районе площади машины мешают проведению ремонтных работ. Пока решение принято временно, но в мэрии не исключают, что в будущем въезд на площадь будет полностью закрыт.Горожане, живущие рядом с собором, часто жаловались в мэрию на шум и громкую музыку, которая играет из машин, стоящих на площади. За последние несколько недель за нарушение тишины в ночное и вечернее время составлены около 20 протоколов.