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В Новочеркасске заблокировали въезд на площадь Ермака

В Новочеркасске заблокировали въезд на площадь Ермака
На площади у Вознесенского Кафедрального Собора в Новочеркасске заблокировали въезд для машин. Бетонные блоки установили 17 июня.

По информации городской администрации, припаркованные в районе площади машины мешают проведению ремонтных работ. Пока решение принято временно, но в мэрии не исключают, что в будущем въезд на площадь будет полностью закрыт.

Горожане, живущие рядом с собором, часто жаловались в мэрию на шум и громкую музыку, которая играет из машин, стоящих на площади. За последние несколько недель за нарушение тишины в ночное и вечернее время составлены около 20 протоколов.
«В дальнейшем мы также планируем сделать площадь Ермака свободной от парковки, во всяком случае в ночное время. Для этого оградим въезд на нее декоративными тумбами, - сообщил и.о. главы администрации города Юрий Лысенко. - Хочу сразу отметить, что площадь Ермака – это объект культурного наследия, на ней возвышается главная святыня нашего города и то, что мы видим там по вечерам, никак не увязывается с этими фактами. Никого не радуют припаркованные на площади машины, из которых доносится громкая музыка».

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