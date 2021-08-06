В Новочеркасске ветврачи спасли косулю, сбитую автомобилем

В Новочеркасске ветеринары спасли необычного пациента. 7 августа к ним поступил самец косули, которого сбила машина.Дикое животное пострадало в ДТП в районе поворота к станице Грушевской. Девушка, находившаяся за рулем авто, не смогла бросить косулю умирать. Она забрала сбитое животное и привезла в ветклинику.Там самцу косули сделали рентген. Оказалось, что он получил сотрясение, переломы и ссадины. Хирурги оперировали животное около 3,5 часа. В сломанную ногу пациенту поставили пластину.Вернуться в привычное место обитания в таком состоянии животное не может, поэтому его передали на реабилитацию в приют для животных «Дядя Феникс». Самца назвали Гошей. За его состоянием продолжают следить. Как только он поправится, его выпустят на волю.