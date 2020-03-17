В Новочеркасске в параде Победы впервые примут участие морпехи Каспийской флотилии



Фото: regnum.ru

В параде Победы в Новочеркасске впервые примут участие военнослужащие Каспийской флотилии. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа 20 марта.



Морпехи пройдут торжественным маршем в составе парадного расчёта и исполнят строевую песню. Для подготовки к мероприятию личный состав морской пехоты КФл откомандирован из города Каспийска в Ростовскую область. Подготовка проходит на базе штаба 8-й общевойсковой армии ЮВО.

- Для жителей, гостей и ветеранов Новочеркасска участие «чёрных беретов» в параде станет приятным сюрпризом, - отметили в пресс-службе ЮВО. - Парадная коробка подразделения морской пехоты будет составлять около 100 военнослужащих.



В военном ведомстве подсчитали, что за время подготовки морпехи парадных расчётов проведут более 60 плановых тренировок и пройдут строевым шагом свыше 150 километров.