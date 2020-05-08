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В Новочеркасске в День Победы по улицам проехала военная техника

В Новочеркасске в День Победы по улицам проехала военная техника
В Новочеркасске 9 мая по улицам города проехала автоколонна военной техники.

По информации городской администрации, в праздничном проезде были задействованы девять единиц военной техники.

В основном колонна состояла из исторических экземпляров. В составе таковых было семь.

Весь транспорт был оформлен символикой 75-летия Победы. Маршрут торжественного объезда города пролегал через проспекты Платовский и Баклановский, площадь и проспект Ермака и улицу Московскую.

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