В Новочеркасске в День Победы по улицам проехала военная техника
В Новочеркасске 9 мая по улицам города проехала автоколонна военной техники.
По информации городской администрации, в праздничном проезде были задействованы девять единиц военной техники.
В основном колонна состояла из исторических экземпляров. В составе таковых было семь.
Весь транспорт был оформлен символикой 75-летия Победы. Маршрут торжественного объезда города пролегал через проспекты Платовский и Баклановский, площадь и проспект Ермака и улицу Московскую.