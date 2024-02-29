В Новочеркасске прошла церемония проводов первого отряда 17-го Донского казачьего полка в зону СВО

Правительство Ростовской области

Торжественная церемония проведения первого отряда 17-го Донского казачьего полка имени генерала Я.П. Бакланова в зону проведения СВО прошла в Новочеркасска. Мероприятие состоялось 22 февраля в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе. В нем принял участие заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.Заместитель губернатора выразил признание мужеству и отваге казаков, участвующих в специализированной военной операции, и подчеркнул их преданность неуничтожимой баклановской традиции бесстрашно сражаться с противником.- Новый казачий полк сформирован в объявленный во Всевеликом войске Донском Год генерала Якова Петровича Бакланова, одно имя которого приводило врагов в трепет, - подчеркнул Сергей Бодряков.На мероприятии прошел обряд прибивания к древку полотнища полкового знамени и его освящения.Казаки отряда отметили, что в штате боевого подразделения имеется особый боец - четвероногий сапер Черкес, глаза и уши которого чувствительнее тепловизора.По завершении церемонии проводов личному составу отряда была передана гуманитарная и материально-техническая помощь, собранная всевеликим войском донским в содействии с правительством Ростовской области.Важно отметить, что история Донского казачьего полка №17 насчитывает уже более полутора веков. Этот полк был организован 26 мая 1835 года на основании нового положения о донском казачьем войске. Изначально полк был отправлен на Кавказ, где он многие годы активно участвовал в походах против местных горцев. За это время полк сумел зарекомендовать себя как один из лучших воинских подразделений.