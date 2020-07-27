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В Новочеркасске перенесли VI Всемирный конгресс казаков

В Новочеркасске перенесли VI Всемирный конгресс казаков
В Новочеркасске VI Всемирный конгресс казаков, приуроченный к празднованию 450-летия служению казаков России, перенесли на неизвестный срок. Об этом сообщили на заседании в правительстве Ростовской области 28 июля.

Перенос конгресса связан с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. Новые сроки проведения конгресса пока не известны.

Однако праздничные мероприятия для дончан все же состоятся. В первых числах сентября в Новочеркасске пройдет парад казаков, ожидается приезд почетных гостей из разных регионов страны, а закончится празднование большим гала-концертом.

Напомним, что общий объем выделенных средств на проведение праздника составил порядка 200 миллионов рублей.

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