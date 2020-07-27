В Новочеркасске перенесли VI Всемирный конгресс казаков

В Новочеркасске VI Всемирный конгресс казаков, приуроченный к празднованию 450-летия служению казаков России, перенесли на неизвестный срок. Об этом сообщили на заседании в правительстве Ростовской области 28 июля.Перенос конгресса связан с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. Новые сроки проведения конгресса пока не известны.Однако праздничные мероприятия для дончан все же состоятся. В первых числах сентября в Новочеркасске пройдет парад казаков, ожидается приезд почетных гостей из разных регионов страны, а закончится празднование большим гала-концертом.Напомним, что общий объем выделенных средств на проведение праздника составил порядка 200 миллионов рублей.