В Новочеркасске на улицу выкинули гроб



Житель Новочеркасска нашёл на улице гроб. Неожиданный предмет мужчина обнаружил 28 июля на улице Авиаторов возле контейнерной площадки.



Прохожий из любопытства приоткрыл крышку и увидел внутри ящика, как ему показалось, труп, завёрнутый в простыню. Испуганный мужчина вызвал на место полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли гроб и обнаружили внутри опилки, завёрнутые в ткань, пишет DonDay Новочеркасск.



Одна из жительниц близлежащего дома видела, как гроб привезли двое мужчин на такси. Они выгрузили его на землю и уехали. С какой целью неизвестные оставили гроб на улице со стружкой внутри, видимо, так и останется загадкой.

