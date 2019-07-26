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В Новочеркасске на улицу выкинули гроб

В Новочеркасске на улицу выкинули гроб
Житель Новочеркасска нашёл на улице гроб. Неожиданный предмет мужчина обнаружил 28 июля на улице Авиаторов возле контейнерной площадки.

Прохожий из любопытства приоткрыл крышку и увидел внутри ящика, как ему показалось, труп, завёрнутый в простыню. Испуганный мужчина вызвал на место полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли гроб и обнаружили внутри опилки, завёрнутые в ткань, пишет DonDay Новочеркасск.

Одна из жительниц близлежащего дома видела, как гроб привезли двое мужчин на такси. Они выгрузили его на землю и уехали. С какой целью неизвестные оставили гроб на улице со стружкой внутри, видимо, так и останется загадкой.

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