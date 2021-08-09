Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске экс-военнослужащему, избившему до смерти жену, вынесли приговор

В Новочеркасске экс-военнослужащему, избившему до смерти жену, вынесли приговор
На Дону осудили бывшего военнослужащего, избившего супругу до смерти. Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею В. спустя почти год после трагедии.

Мужчина поссорился с женой 9 августа 2020 года. В тот день его возлюбленная изрядно выпила. Супруг требовал, чтобы она отдала ему бутылку и убралась. Женщина отказалась, что еще больше разозлило Алексея. Он дал ей несколько пощечин, затем начал бить кулаками и протащил жену по полу. Та пыталась сопротивляться, но мужчина только сильнее ее бил.

Через некоторое время Алексей увидел, что возлюбленная не двигается. Осознав, что натворил, он вызвал бригаду медиков и стал самостоятельно оказывать первую помощь. Мужчина делал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, но супруга так и не пришла в сознание. Она скончалась от множественных повреждений внутренних органов.

Алексей пришел в полицию с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Мужчине грозило до 15 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к четырем годам исправительной колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами стали четверо маленьких детей, компенсация морального ущерба пострадавшей стороне в размере полумиллиона рублей, служебные награды и явка с повинной.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.