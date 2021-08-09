В Новочеркасске экс-военнослужащему, избившему до смерти жену, вынесли приговор

На Дону осудили бывшего военнослужащего, избившего супругу до смерти. Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею В. спустя почти год после трагедии.Мужчина поссорился с женой 9 августа 2020 года. В тот день его возлюбленная изрядно выпила. Супруг требовал, чтобы она отдала ему бутылку и убралась. Женщина отказалась, что еще больше разозлило Алексея. Он дал ей несколько пощечин, затем начал бить кулаками и протащил жену по полу. Та пыталась сопротивляться, но мужчина только сильнее ее бил.Через некоторое время Алексей увидел, что возлюбленная не двигается. Осознав, что натворил, он вызвал бригаду медиков и стал самостоятельно оказывать первую помощь. Мужчина делал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, но супруга так и не пришла в сознание. Она скончалась от множественных повреждений внутренних органов.Алексей пришел в полицию с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Мужчине грозило до 15 лет лишения свободы, однако суд приговорил его к четырем годам исправительной колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами стали четверо маленьких детей, компенсация морального ущерба пострадавшей стороне в размере полумиллиона рублей, служебные награды и явка с повинной.