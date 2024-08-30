В Новочеркасске без вести пропали двое 15-летних подростков

Фото: соцести

В Новочеркасске Ростовской области с 29 августа без вести пропали двое несовершеннолетних — 15-летние Матвей Базавов и Дарина Москалец. Эту информацию подтвердили сотрудники отдела полиции № 2.В ту ночь молодые люди ушли из дома и отправились по неизвестному маршруту. Утром родители, обнаружив, что их дети пропали, сразу поняли, что случилась беда. Близкие обратились в полицию за помощью. По всему городу были расклеены ориентировки с фотографиями Матвея и Дарины.У Матвея Базавова карие глаза. Он худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Последний раз его видели в футболке белого цвета с черно-красным рисунком, коричневых шортах в темный горошек, черных кроссовках, с собой имел телефон серого цвета.У Дарины Москалец глаза серые. Она худощавого телосложения, волосы длинные русые со светлыми мелированными «вставками». На девушке были рубашка в бело-серую полоску с длинными рукавами, черно-белый топ, серые шорты и бежевые кроссовки. Она держала в руках белую сумку и мобильный телефон.Как сообщили родные пропавших, прежде молодые люди никогда не уходили из дома.Если вам известно о местонахождении пропавших подростков, просим вас сообщить об этом по указанным телефонам: 8 (86352) 3-23-51 или 102.