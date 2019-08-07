В ночь на субботу в Ростовской области ожидается ураган
Фото: http://свик-тв.рф
В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. Пик непогоды придётся на ночь на субботу.
На Дону прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Порывы будут достигать 20-23 м/с.
- Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается до конца суток 10 августа местами в Ростовской области, начиная с западных районов, с дальнейшим распространением днём на остальную территорию области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности. Во время урагана, по возможности, не выходите на улицу.