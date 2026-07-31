Фото: DonDay

В ночь на 31 июля в Ростовской области сбили 150 БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.Дроны были ликвидированы в Таганроге, Ростове-на-Дону, Гуково. А также в Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.В Гуково женщине, пострадавшей при атаке БПЛА, оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Многоквартирный дом получил повреждения в результате падения обломков дрона. Жильцы домов находятся в пункте временного размещения.Специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности. Администрация района после проведения комиссии приступит к оценке ущерба.В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.