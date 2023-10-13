Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В нескольких районах Ростова из кранов потекла вода цвета ржавчины

В нескольких районах Ростова из кранов потекла вода цвета ржавчины
В Ростове начались очередные проблемы с качеством воды из-под кранов. Снимки грязной жидкости, которая течет третий день, горожане опубликовали в соцсетях 12 октября.

Такая проблема появилась в домах на Западном, Северном и в центре. Бутилированную воду приходится покупать ростовчанам, проживающим на Малиновского, Стачки, Добровольского, Максима Горького и Темернике. Очевидно, что грязной водой не станут мыть ни полы, ни посуду, тем более купаться в ней или использовать для приготовления еды.

Подобные случаи наблюдаются по всему городу едва ли не каждую неделю. В некоторых домах (например, на Западном) это давно уже стало привычным делом.

Примечательно, что счет в квитанциях не уменьшается, несмотря на качество оплачиваемой воды. Хотя после таких осечек, казалось бы, пора водоканалу выплачивать деньги потребителям: возмещать затраты на бутылки с водой и компенсировать моральный вред.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.