В нескольких районах Ростова из кранов потекла вода цвета ржавчины

Фото: соцсети.

В Ростове начались очередные проблемы с качеством воды из-под кранов. Снимки грязной жидкости, которая течет третий день, горожане опубликовали в соцсетях 12 октября.Такая проблема появилась в домах на Западном, Северном и в центре. Бутилированную воду приходится покупать ростовчанам, проживающим на Малиновского, Стачки, Добровольского, Максима Горького и Темернике. Очевидно, что грязной водой не станут мыть ни полы, ни посуду, тем более купаться в ней или использовать для приготовления еды.Подобные случаи наблюдаются по всему городу едва ли не каждую неделю. В некоторых домах (например, на Западном) это давно уже стало привычным делом.Примечательно, что счет в квитанциях не уменьшается, несмотря на качество оплачиваемой воды. Хотя после таких осечек, казалось бы, пора водоканалу выплачивать деньги потребителям: возмещать затраты на бутылки с водой и компенсировать моральный вред.