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В нескольких районах Ростова без воды останутся тысячи жителей

В нескольких районах Ростова без воды останутся тысячи жителей
В Ростове в нескольких районах без воды останутся тысячи жителей. Отключения запланированы на 30 июня с 09:00 до 22:00.

Водоснабжение приостановят в границах адресов: проспект Шолохова, 286-306 –Шолохова, 231-319Б; Завод №412; Аэронавигация «Стрела»;гипермаркет «Лента»; База «Кормилица»; Аэропорт-летное поле; грк «Старый город»; Котельная «Шолохова, 310»; пос. Янтарный; Союз-98; Рынок «Классик»; ЖК «Флора»; коттеджный поселок «Патриот»; Коттеджный поселок «Олимпийский»; Аксайская таможня.

Причиной временных ограничений стал монтаж напорной задвижки на водопроводной насосной станции на улице Шолохова.
Фото: Rostov.ru
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