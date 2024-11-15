Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В небе над Ростовской областью сбили 10 беспилотников ночью 15 ноября

В небе над Ростовской областью сбили 10 беспилотников ночью 15 ноября
В Ростовской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 15 ноября средства противовоздушной обороны успешно сработали, нейтрализовав атаку с помощью средств радиоэлектронной борьбы над территорией Азовского моря.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, всего на территории страны был сбит 51 БПЛА. В частности, в Краснодарском крае зафиксировано 36 беспилотных летательных аппаратов, в Крыму — 3, в Белгородской области — 2, а в акватории Азовского моря — 10.
Фото: ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.