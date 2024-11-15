В небе над Ростовской областью сбили 10 беспилотников ночью 15 ноября

Фото: ростов.ру

В Ростовской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).В ночь на 15 ноября средства противовоздушной обороны успешно сработали, нейтрализовав атаку с помощью средств радиоэлектронной борьбы над территорией Азовского моря.По информации Министерства обороны Российской Федерации, всего на территории страны был сбит 51 БПЛА. В частности, в Краснодарском крае зафиксировано 36 беспилотных летательных аппаратов, в Крыму — 3, в Белгородской области — 2, а в акватории Азовского моря — 10.