В начале следующей недели в Ростовскую область вернутся дожди с грозами

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В европейскую часть России на следующей неделе придёт аномальное похолодание. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Однако жителям Дона резкого снижения температуры ожидать не приходится. Холодный фронт лишь частично затронет Южный федеральный округ. В ряде территорий температура сохранится на уровне нормы и даже чуть выше. При этом в регион вернутся дожди с грозами.По данным Северо-Кавказского бюро по гидрометеорологии, кратковременные осадки ожидаются с понедельника. Вместе с тем прогнозируется усиление ветра. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Утром и днём местами, а также при грозе порывы будут достигать 15-18 м/с.