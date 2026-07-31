Фото: DonDay

В начале августа в Ростове ожидается жаркая погода. Об этом сообщает «Яндекс.Погода».В субботу, 1 августа, температура утром составит +25 градусов. К полудню воздух прогреется до +31 градуса. Ночью температура опустится до +24. Ожидается солнечная погода, ветер будет не более четырех метров в секунду.В воскресенье, 2 августа, утром температура поднимется до +27 градусов. В обед столбик термометра может достигнуть +32 градусов. Вечером температура снизится на градус, а ночью составит около +24 градусов. Ясное небо будет весь день, ветер - до пяти метров в секунду.