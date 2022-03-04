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В Москве нашли мертвым жителя Ростовской области

В Москве нашли мертвым жителя Ростовской области
Жителя Ростовской области Андрея Перминова, пропавшего более полугода назад в Москве, нашли мертвым. Об этом сообщает donday.ru со ссылкой на его мать – Татьяну Ивановну.

По словам женщины, ее сын погиб еще 29 августа 2021 года. Но об этом правоохранители сообщили ей только шесть месяцев спустя. Все это время она считала его без вести пропавшим.

43-летний Андрей Перминов бесследно исчез 28 августа прошлого года. В тот день он должен был выехать домой. Но до Ростовской области так и не добрался.

Мужчину давно похоронили в столице. Теперь его матери предстоит долгая и затратная процедура перезахоронения. Пенсионерка собралась продавать дом, чтобы сделать все необходимое.
Фото: donday.ru
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