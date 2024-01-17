В морге Ростова перепутали тела бойцов, погибших на спецоперации

Фото для иллюстрации: Батайское время

В морге Ростова-на-Дону перепутали тела бойцов, погибших в ходе спецоперации. Ошибка вскрылась только после похорон. Об этом пишет информационный портал URA.В декабре прошлого года жительнице Екатеринбурга пришла трагическая новость – ее муж погиб в зоне СВО. Женщина отправилась в донскую столицу, где опознала тело возлюбленного. После этого она вернулась домой и стала ждать, когда его привезут для похорон. Останки доставили в закрытом цинковом гробу.Родные и близкие проводили бойца в последний путь. Спустя несколько дней им сообщили, что они предали земле не того человека. Погибшего эксгумировали и отправили обратно в Ростов.Семье из Екатеринбурга пришлось проводить похороны второй раз, причем за свой счет. Теперь люди намерены получить компенсацию через суд.