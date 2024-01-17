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В морге Ростова перепутали тела бойцов, погибших на спецоперации

В морге Ростова перепутали тела бойцов, погибших на спецоперации
В морге Ростова-на-Дону перепутали тела бойцов, погибших в ходе спецоперации. Ошибка вскрылась только после похорон. Об этом пишет информационный портал URA.

В декабре прошлого года жительнице Екатеринбурга пришла трагическая новость – ее муж погиб в зоне СВО. Женщина отправилась в донскую столицу, где опознала тело возлюбленного. После этого она вернулась домой и стала ждать, когда его привезут для похорон. Останки доставили в закрытом цинковом гробу.

Родные и близкие проводили бойца в последний путь. Спустя несколько дней им сообщили, что они предали земле не того человека. Погибшего эксгумировали и отправили обратно в Ростов.

Семье из Екатеринбурга пришлось проводить похороны второй раз, причем за свой счет. Теперь люди намерены получить компенсацию через суд.
Фото для иллюстрации: Батайское время
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